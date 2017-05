Chiara Ferragni ci mostra nuovamente il seno: stavolta con un gioco di pizzi

Chiara Ferragni ci sta prendendo gusto: la fashion blogger più influente del mondo, con un tesoretto di 9 milioni di follower, dopo la parentesi californiana dove è stata grande protagonista del Coachella nonché dei social snocciolando una serie di scatti in compagnia del suo Fedez, è rientrata in Italia.

Non perde occasione di far nuovamente sentire la sua presenza scatenando il gossip la bella trentenne regina del fashion sfoggiando un look particolarmente audace ma per nulla volgare. Infatti la Ferragni ha il merito di mostrarsi spesso con abiti che nulla lasciano all’immaginazione senza travalicare mai il confine con il nudo dozzinale. Il suo seno è stato più volte esposto al punto da far notare anche il piercing sul capezzolo, nonostante questo la ragazza è riuscita a mantenere un’immagine elegante.

Ancora una volta Chiara gioca con le trasparenze e i pizzi lasciando intravedere chiaramente le sue grazie, la foto di copertina sta impazzando sui vari social in cui si commenta il particolare di nudo che è pressoché impossibile lasciarsi sfuggire. Di certo come capacità di far parlare di sé la Ferragni non è seconda a nessuno.