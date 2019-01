La fashion blogger più amata del momento, Chiara Ferragni, ci coglie sempre di sorpresa con i suoi look. Ultimamente la Ferragni sembra aver cambiato stile: spesso indossa abiti che lei stessa definisce ‘comfortable’. Felpe oversize, leggings, fantasie e immancabili sneakers super griffate. Ma la blogger è da sempre famosa per indossare con una certa disinvoltura mini dress, anzi mini mini dress che scatenano commenti pochi positivi sul mondo del web.

I mini dress alla Chiara Ferragni

Chiara Ferragni quest’estate ha sfoggiato numerosi miniabiti da urlo, che hanno infiammato il web. Le vacanze estive della blogger sono state un ottimo momento per aumentare i suoi follower. Per la settimana delle moda di New York 2018, la Ferragni ha indossato un mini abito in latex verde neon di Atsuko Kudo. Sono stati numerosi i commenti negativi per la scollatura e l’eccessiva aderenza dell’abito, che lasciava intravedere troppo le forme. La gonna in vinile nera di Danielle Guizio indossata durante le vacanze ad Ibiza, super sexy con un spacco laterale vertiginoso, Chiara in questo caso ha messo a dura prova i social e gli haters non hanno perso occasione per commentare. Altri firmati Motel e Jaded London , mini gonne e tutine glitterate con scollatura vertiginosa. Insomma Chiara Ferragni sembra poter indossare qualsiasi tipo di abito, ma occhio a volte si può cadere nel volgare.

Il cambio look della Ferragni

Chiara Ferragni in questo periodo è super sportiva, ama i look comodi e dai colori minimali. Maglie a collo alte grigie, pantacollant e felpe che sfoggia per recarsi in ufficio. Sembra che la blogger sia indirizzata sullo sportswear. Per i suoi numerosi viaggi Chiara indossa spesso tute della sua collezione, con l’iconico occhio stampato ovunque , dal rosa al celeste al verde. Immancabili le sneakers anni ’90 abbinate ai suoi look, dalle Triple S di Balenciaga alle Converse. Per i capispalla la Ferragni indossa spesso i bomber che la rendono ancora più sportiva. Diventata da poco tempo musa ispiratrice e stilista per Intimissimi, ha realizzato una capsule collection di lingerie costumi e vestiti super comfort da indossare in qualsiasi occasione. Del vedo non vedo nemmeno l’ombra, ma la Ferragni ha la capacità di far parlare comunque far parlare di sé.