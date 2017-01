Chiara Ferragni al ballo in maschera Dior nel cuore di Parigi

Chiara Ferragni dopo essere stata fra le protagoniste della Fashion Week milanese ha fatto le valigie ed è volata a Parigi per la Settimana della Moda. La fashion blogger più influente d’Italia, ormai sempre più apprezzata anche oltreoceano, è stata invitata al party in maschera Dior, pieno di vip e celebrità.

Per l’evento, come mostra la foto, la Blonde Salade, ha scelto un effetto “vedo e non vedo” con gonna a palloncino corta che valorizzava le lunghe gambe. A completamento del look un mascherina di pizzo nero. Il ballo si è tenuto al Musée Rodin, in rue de Varenne, nel cuore di Parigi.

L’evento ha celebrato il debutto della collezione di Maria Grazia Chiuri, da pochi mesi direttore creativo di Dior. La Chiuri ha voluto dedicare il suo lavoro alla direttrice di Vogue, Franca Sozzani, recentemente scomparsa per un male incurabile e ricordata mediante una messa nel Duomo di Milano nei giorni scorsi.