Fedez e Chiara Ferragni matrimonio: il 1° settembre si avvicina e il gossip impazza per quello che sarà il matrimonio dell’anno. La celebre fashion blogger e il rapper milanese convoleranno a nozze in Sicilia, a Noto. Poco o niente è trapelato in merito, top secret la lista degli invitati all’evento e ancor meno si sa circa l’abito che l’esperta di nozze futura sposa indosserà. Nozze stile Coachella, con rito civile, nella terra di origine di Chiara, i festeggiamenti che dureranno tre giorni e per il resto al momento è possibile sol formulare ipotesi. In queste ore si parla però di addio al nubilato per la bella Ferragni, che secondo i rumors avrebbe intenzione di viverlo a Ibiza. La fashion blogger avrebbe scelto la gettonatissima location vip per festeggiare con le amiche e le sorelle il suo addio al nubilato. Del piccolo Leo, nato quasi sei mesi fa, si prenderà cura papà Fedez a Milano. Potrebbe interessarti anche: Chiara Ferragni e Fedez matrimonio: una festa che durerà tre giorni!

Impegnatissima per lavoro, mamma Chiara tra le sfilate a Pargi e gli shooting a Barcellona, riesce comunque sempre a mantenere un filo diretto con gli ‘uomini’ di casa, papà Fedez e il piccolo Leone, attraverso tenerissime video chiamate. La Ferragni è tornata in forma dopo il parto in tempi record. Magrissima e sempre impeccabile nel look, su Instagram è possibile vederla in tutta la sua bellezza. Di lei in questi giorni si parla anche per altri ragioni: pare infatti che Claudio Baglioni – riconfermato direttore artistico del Festival dopo il grande successo di ascolti raggiunto quest’anno – stia meditando di chiamare proprio la fashion blogger per condurre al suo fianco l’edizione 2019 della kermesse canora. Quindi è altamente probabile che Chiara Ferragni sarà onnipresente sulle copertine dei giornali, non solo per le sue fastose nozze, ma anche perché potrebbe calcare il palco dell’Ariston a Sanremo …!