Il matrimonio dura tre giorni? Bene, allora l'addio al nubilato non può esser da meno: durerà altrettanto. Sì, perché Chiara Ferragni è pronta a partire alla volta di Ibiza dove festeggerà il grande evento. La bionda fashion blogger, infatti, si sta preparando a due giorni decisamente pieni. Come riporta Vanity Fair, alla festa parteciperanno venti persone, Chiara compresa. Il gruppo partirà da Milano sabato mattina e tornerà da Ibiza nella notte tra domenica e lunedì. Chiara e i suoi ospiti alloggeranno con tutta probabilità in un resort recentemente inaugurato sull'isola rocciosa di Es Vedrà, con un centinaio di camere e un panorama mozzafiato.

Fashion-blogger di professione, non mancherà di testimoniare il suo lungo addio al nubilato con foto sui social network. Ma qual è il programma di Chiara Ferragni? Le tappe dovrebbero essere queste: drink al tramonto di sabato, cena e discoteca fino a tarda notte. Il giorno dopo, per riprendersi dai festeggiamenti, il gruppo si rilasserà al mare o in piscina. Non potrà mancare, come colonna sonora, un grande classico come People from Ibiza di Sandy Marton. Tra gli invitati all'addio al nubilato ci saranno sicuramente gli amici più cari: dalla sorella Valentina alla dentista Francesca, passando per Gilda Ambrosio, designer di Attico, Carlo Mengucci e le blogger Veronica Ferrari e Chiara Biasi.

La infuencer italiana, impegnata prossimamente con il grande evento, ovvero il matrimonio a Noto con Federico, si è concessa ai suoi follower nella giornata di ieri rispondendo a una serie di curiosità. Anzitutto, si considera una super-mamma: "Sono molto triste quando sono lontana da lui, ma so anche che è molto importante non smettere di lavorare, soprattutto se ami molto il lavoro che fai. Quando sarà un po' più grande ho intenzione di portarlo sempre con me e so che crescerà con l'idea di avere una super mamma. La cosa più importante è raggiungere un giusto equilibrio tra vita professionale e vita privata e io trovo sempre il tempo per stare con lui, con il mio fidanzato e con la mia famiglia."

La Ferragni ha anche ammesso di volere altri bambini, così come il suo compagno. Ovviamente non sono mancate le domande in merito al matrimonio. E rivela come progettare un figlio non sia per nulla facile: "Lo volevamo da marzo 2017, sono stata fortunata a restare subito incinta. Consiglio alle coppie di provarci sempre e non mollare mai." E sul nome del piccolo Leone, Chiara Ferragni rivela: "Era il mio preferito per maschietto, per femminuccia ne ho almeno cinque…"