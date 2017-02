Chiara Ferragni ad Harvard: lezione di coppia sul suo business al fianco dell’ex fidanzato

Chiara Ferragni torna ad Harvard, già due anni fa la fashion blogger più potente del mondo aveva tenuto presso il prestigioso ateneo una lezione circa la creazione del suo impero milionario, ora la Blonde Salad torna dietro la cattedra con il suo socio in affari Riccardo Pozzoli. Ad ascoltarli saranno gli studenti MBA di un corso opzionale di Marketing offerto dalla Harvard Business School.

Ferragni e Pozzoli spiegheranno l’evoluzione del blog che li ha portati in cima al mondo sotto diversi fronti: finanziario, editoriale e social, fondato nel 2009. L’ex fidanzato della bionda, ora socio in affari, conosciuto sui banchi universitari ha avuto un ruolo fondamentale nella creazione del modello di business. Oggi il duo ha 24 dipendenti che lavorano in cinque dipartimenti: gestione dei talenti; progetti speciali; editorial; e-commerce; produzione e fattura milioni di euro annualmente.

Pozzoli, circa il rapporto con la fashion blogger, ha dichiarato a Vanity Fair: “Sono la mente business, ma è Chiara il talento creativo, capisce le tendenze e i social. La mente dietro i Rolling Stones non è il loro producer. Un rapporto così bello non si imposta: può solo venire naturale. Ci siamo conosciuti a vent’anni, due studenti che abitavano a Milano in un monolocale, ci siamo ritrovati a costruire insieme un’azienda. In quasi sette anni di relazione abbiamo vissuto quello che una coppia vive in venticinque. Un giorno ci siamo resi conto che era il momento di continuare a condividere soddisfazioni, ma aprirci sentimentalmente ad altre esperienze. Oggi siamo come fratello e sorella. Siamo stati fortunati a trovarci nella stessa situazione emotiva nello stesso momento: that’s it.“