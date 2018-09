Chi sono Beatrice Gasparini e Alberto Boschetti, i modelli del futuro

Non si chiameranno Kate, Gisele e Cindy, ma come le loro colleghe più ‘anziane’ i numeri per sfondare li hanno tutti. O almeno, alcune di loro. A guardarle così poi, svettare su tacco 12 in jeans e t-shirt dimostrano più dei loro 16 anni, ma quando chiedi cosa debba avere una modella per farsi largo sulle passerelle non hanno dubbi: “carisma e personalità” dicono in coro, e sono proprio le loro risposte spontanee e genuine a tradirne l’età. Sono arrivati più di 250, tra ragazzi e ragazze, al centro commerciale capitolino Porta di Roma ieri, per cercare di coronare il sogno di calcare le passerelle del fashion internazionale. Alla fine ne resteranno solo 12 (7 ragazzi e 5 ragazze), mentre 4 di loro, oggi scartati, avranno la possibilità di ripresentarsi il prossimo anno. Benvenuti all’Elite Model Look, il più famoso e riconosciuto concorso internazionale di talent scouting della fashion industry lanciato nel 1983 da Elite Model, l’agenzia di modelle che in oltre quattro decenni ha sfornato icone leggendarie come Naomi Campbell, Stéphanie Seymour, Gisele Bundchen, Cindy Crawford e Alessandra Ambrosio, tenendo a battesimo anche le upcoming di oggi: Estelle Chen, Amilna Esteva, Vittoria Ceretti e Greta Varlese, tutte new faces che in una manciata di stagioni sono diventate le nuove regine delle catwalk, passando in pochi mesi dall’anonimato alle sfilate che contano.

Chi è Beatrice Gasparini

Beatrice e Alberto rappresenteranno l’Italia alla finale mondiale del contest, la prestigiosa Elite Model Look World Final – che quest’anno celebra il suo 35esimo anniversario. Beatrice Gasparini viene da Trebaseleghe (PD) e studia all’Istituto Tecnico Turistico di Treviso. Ama fare immersioni, ha il brevetto di sub e le sarebbe piaciuto molto diventare una biologa marina. Ha una passione per la danza classica e per il mare.



Chi è Alberto Boschetti

Alberto Boschetti, invece, è nato e vive a Rimini, frequenta Scienze Politiche all’Università di Bologna. Gioca a tennis ma sogna di fare sci a livello agonistico. Ama leggere e cucinare e ha una passione per Stevie Wonder. I due vincitori hanno ottenuto il favore della giuria formata dai model manager di Elite Milano e presieduta da Elena Mansueto, Head of Women’s Division di Elite Milano e da Ruggero Quarta, Head of Men’s Division di Elite Milano, che ha avuto modo di osservarli e valutarli durante le prove di catwalk e shooting fotografico.