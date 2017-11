Nuova Chevrolette Corvette ZR1: ecco la Corvette più potente e tecnologicamente avanzata di sempre

E’ stata presentata la nuova 2019 Chevrolet Corvette ZR1, una supercar che spinge l’eredità di performance della sua gamma con il massimo potere, le prestazioni più alte del binario e la tecnologia più avanzata nella sua storia produttiva. Dall’aspetto aggressivo, questa nuova vettura rappresenta la Chevrolet più potente di sempre: la Corvette ZR1 arriverà sul mercato la prossima primavera, pronta a solcare le nostre strade.

“Non ho mai guidato una Corvette come questa prima, e non c’è altro, perché non c’è mai stato così” – ha dichiarato Mark Reuss, vicepresidente esecutivo, Global Product Development, Purchasing and Supply Chain – “Le sue prestazioni senza precedenti mettono in allerta tutte le altre supercar del mondo, annunciando il grande ritorno della Corvette ZR1”. Ma cosa aspettarsi dalla nuova 2019 Chevrolet Corvette ZR1? Grazie ad un migliorato motore LT5 6.2L V-8, la vettura vanta 755 cavalli di potenza, garantendo quasi 340 km/h di velocità massima.

“Se la motorizzazione della nuova Corvette rappresenta la più potente di sempre, anche il design della ZR1 non è da meno, sostenendo le sue capacità in tutti i modi” – ha dichiarato Kirk Bennion, responsabile di Design Esterno – “Le nuove ali, per esempio, contribuiscono a generare più forza di traino senza aggiungere drag, aumentando la tenuta della strada e la velocità massima”.

In copertina: La più veloce e più potente Corvette di sempre –La 2019 ZR1 – Chevrolet Press Office