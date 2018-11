Chef Stefano Mattara, ricetta “Risotto al parmigiano, zucca caramellata, noci pecan e polvere di caffè”

“Risotto al Parmigiano stravecchio con zucca caramellata, noci pecan e polvere di caffè”, una ricetta di Stefano Mattara, executive chef al Sottovoce Restaurant ospitato all’interno dell’esclusivo Vista Palazzo – Lago di Como, hotel cinque stelle lusso in Como città. Lo chef ci spiega come realizzare un primo piatto che racconta con eleganza l’Autunno…

Ingredienti per 4 persone

320 gr Riso Carnaroli Riserva San Massimo

150 gr Parmigiano Reggiano 36 mesi

30 gr polvere di caffè

½ zucca mantovana

200 gr acqua

100 gr zucchero

50 gr burro

100 gr noci pecan caramellate

Qb brodo vegetale

Qb sale

Qb pepe

Seguiamo passo per passo la realizzazione della ricetta “Risotto al Parmigiano stravecchio con zucca caramellata, noci pecan e polvere di caffè”



Procedimento

Pelare e tagliare a cubetti la zucca mantovana; un pentolino sciogliere lo zucchero con acqua e quando arriverà ad ebollizione mettervi la zucca per 10 minuti.

In un pentolino versare olio extra vergine ed il riso Carnaroli; tostare quest’ultimo e continuare la cottura con il brodo vegetale. Una volta raggiunta la cottura ottimale, mantecare con il parmigiano, una noce di burro e 10 gr di polvere di caffè.

Lasciare riposare per due minuti e aggiustare di sale e pepe.

Impiattare disponendo il riso sul fondo, adagiare i cubetti di zucca, le noci pecan, la polvere di caffè e un mix di germogli e fiori eduli per abbellire il piatto.

Leggi anche –> Flora Ristorante, una cucina naturale gourmet