Chef Rocco Santon, ricetta “Pacchero, asparagi viola, caviale e menta”

Seguiamo passo per passo la realizzazione della ricetta “Pacchero Monograno Felicetti con asparagi viola, caviale e menta”.

Procedimento

Tagliate la cipolla e la patata a “julienne”fatto questo rosolate il tutto in una casseruola con un filo d olio (magairi aromatizzato all aglio).A parte pelate con un pelapatate gli asparagi viola senza lasciare “i filetti” (fastidiosi quando si va a mangiare l asparago).Fatto questo tagliate gli asparagi grossolanamente e versateli in un pentolino d acqua bollente per sbianchirli.Fateli bollire 5/6 minuti per poi inserirli in una ciotola con acqua e ghiaccio per bloccare la cottura e per far mantenere il colore vivo.Una volta raffreddati mettete gli asparagi con le cipolle e patate a julienne precedentemente rosolate e iniziate a fuoco alto a rosolare il tutto aggiungendo le foglie di menta e basilico.Gli asparagi durante la cottura di 15min circa lasceranno la loro acqua e le patate il loro amido e si andrà a creare quindi una salsina che andremo poi a frullare con un mixer e in fine a condire il pacchero.Per la cottura del pacchero al dente(9/10min) in acqua salata.Cotto il pacchero andiamo a spadellarlo con la salsa d asparago e il burro mantecando il tutto magari aggiungendo un filo d olio. Il caviale va messo a crudo sopra il pacchero al momento dell impiattamento con qualche foglia di menta per guarnizione.

Leggi anche –> Intervista a Mirko Giannoni, chef di Pepenero a Prato