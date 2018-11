Chef Riccardo Escalante, ricetta “I colori dell’orto”

Flora è un nuovo progetto di gastronomia nato nei primi mesi del 2017 quando i Fratelli Escalante, dopo varie esperienze di rilievo tra Italia e Mondo, decidono di ritornare a casa, a Busto Arsizio, per lanciarsi in una nuova avventura.

Flora è semplicemente l’espressione di una filosofia di vita legata all’alimentazione: pochi prodotti, freschi di giornata, assolutamente naturali. Questo aspetto riguarda anche i vini: Flora propone una carta con vini solo naturali. Piccolo vignaioli, selezionati con cura su tutto il territorio italiano e non solo.

Lo chef Riccardo Escalante ci spiega come realizzare questo piatto “green” gustoso e sfizioso…

Ingredienti per 4 persone

(per i pomodori verdi sottolio)

1 kg pomodori verdi

50 g sale grosso

300 ml aceto di mela

200 ml acqua

200 ml olio extravergine

4 spicchi aglio

foglie di menta

(per l’olio aromatico)

250 g olio extravergine

25 g zenzero fresco grattugiato

25 g cipollotto

(per la cialda di amaranto)

200 g amaranto

800 g acqua

5 g sale

(per le rape al sale)

4 Rape piccole

500 g sale fino

500 g farina

300 g acqua

(per la purea di barbabietole)

450 g barbabietole crude

25 g aceto di mela

5 g sale

2 foglie alloro

1 spicchio aglio

50 g olio EVO

(per rifinire)

1 pera

1 gambo di cavolfiore

4 cipolle bianche piccole

Seguiamo passo per passo la realizzazione della ricetta “I Colori dell’Orto”

Procedimento

Pelare e tagliare le barbabietole. In una casseruola unire a freddo gli ingredienti tranne l’olio, mettere sul fuoco e cuocere finchè le barbabietole risulteranno morbide. Frullare con olio extravergine.

Lavare e tagliare i pomodori. Metterli in uno scolapasta, cospargerli di sale grosso e lasciarli riposare 24 ore. Sciacquare i pomodori con acqua fredda, posizionarli in un contenitore di vetro sterile e coprire con acqua e aceto. Lasciare riposare per 24 ore, scolare i pomodori, riporli in un altro vaso sterile, coprire con olio extravergine, spicchi d’aglio e foglie di menta, lasciare insaporire per almeno 5 giorni

Lavare le rape senza pelarle, impastare sale, farina e acqua e rivestire le rape. Cuocere in un forno preriscaldato a 300°c per 20 minuti e poi a 240°c per 30 minuti. Lasciare intiepidire l’impasto, romperlo ed estrarre le rape.

Cuocere l’amaranto in acqua e sale per circa 30 minuti. Stenderlo su carta da forno e cuocere in forno a 120 g per circa 2 ore. Lasciarlo raffreddare e spezzettarlo con le mani.

Olio, zenzero e cipollotto affettato in un vaso di vetro. Lasciare infondere per circa 48 ore.

Per finire il piatto, tagliare 1 pera a piccoli cubetti, affettare a mandolina 1 gambo di cavolfiore, aggiungere qualche foglia di valeriana. Pelare 4 cipolle bianche di piccole dimensioni, tagliarle in 4 e sbollentare i petali in acqua salata per 20 secondi.

Foto Credits Lucio Elio e Valentina Colombo