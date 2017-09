Chef più ricchi d’Italia: la top ten per fatturato

Il mondo dell’alta cucina è sempre più sotto i riflettori. Soprattutto grazie alla televisione e ai social, infatti, il mondo che gira intorno alla cucina d’eccellenza e ai top chef è diventato uno dei settori più chiacchierati e amati in assoluto. E’ proprio in quest’ottica che oggi vi proponiamo la top ten degli chef che hanno ottenuto il fatturato più alto grazie alle loro creazioni e ai loro ristoranti, sempre più meta di intenditori ed appassionati.

Chi non vorrebbe andare a cena da Carlo Cracco o Antonino Canavacciuolo almeno una volta nella vita? Così come voi, sono in tanti coloro che decidono di provare quest’esperienza e di contribuire quindi ad accrescere il fatturato dei Top Chef d’Italia. Ma chi sono quelli che hanno ottenuto il fatturato più alto? Al decimo posto troviamo Moreno Cedroni con 2,6 milioni di fatturato: lo chef gestisce il ristorante Madonnina del Pescatore a Senigallia e altri locali. Enrico Bertolini, che gestisce il ristorante interno al Mudec di Milano e altri locali, vanta 4 stelle Michelin ma soprattutto un fatturato di 2,7 milioni che gli fa aggiudicare la nona posizione. A seguire troviamo Niko Romito, Massimo Bottura e Antonino Canavacciuolo: quest’ultimo – in sesta posizione – gestisce il ristorante di Villa Crespi nella bellissima e scenografica Orta San Giulio: il suo fatturato, derivante da questa e altre attività, è di circa 5,2 milioni di euro l’anno.

Continuiamo con la classifica degli chef più ricchi d’Italia, avvicinandoci sempre di più al podio. Quinta e quarta posizione vanno rispettivamente a Andrea Berton e Giancarlo Parbellini, con 5,4 e 6 milioni di euro di fatturato annuale. Medaglia di bronzo invece per Carlo Cracco, volto televisivo ma soprattutto luxury chef che fattura circa 7,5 milioni di euro l’anno con le sue attività. Al secondo posto troviamo invece la famiglia Alajmo che, grazie ai suoi dieci locali, fattura circa 11 milioni di euro l’anno. A cavalcare la top ten è invece la famiglia Cerea dell’azienda Da Vittorio Srl che – grazie ai locali e ai servizi che toccano anche altri Paesi al mondo – fattura circa 15 milioni di fatturato al mondo.