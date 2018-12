Lo chef Michele Iaconeta del ristorante La Casa degli Spiriti, a Costermano, Verona ci presenta un primo piatto che uscite terra e mare…

Ingredienti per 4 persone

Per la pasta all’uovo

500gr di farina 00 debole

100gr di semola di grano duro rimacinata

350 gr di tuorli d’uovo

75 gr di uova intere

Per il ripieno

10 Ostriche

sale e pepe

1 gr di xsantano

80 gr olio di riso

Fagioli giallet cotti in acqua con sedano, carote, cipolla e sale.

Con un minipimer frulliamo le ostriche e le montiamo con l’olio a filo come per una maionese , sale e xsantano. Mettiamo in un biberon e lasciamo in frigorifero.

A parte frulliamo finemente i fagioli con un po’ d’acqua di cottura e li setacciamo fino ad ottenere una crema liscia.

Tirare la pasta molto sottile e compare con degli stampi rotondi, bagnano leggermente la pasta e mettiamo al centro i due composti.

Poi chiudiamo come dei classici tortelli.

Li cuociamo per 2 minuti in acqua salata e poi li passiamo nel burro fuso.

Ingredienti

Per la salsa

300 gr di latte di riso

10 gocce di Colatura di alici

Polvere di alghe

Lasciamo ridurre il latte, con la colatura è un po’ di polvere di alghe. Il tutto verrà montato almini pimer e poi servita affianco ai ravioli, con una spolverata di polvere d’alghe e tre foglie d’ostrica a persona.