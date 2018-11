Chef Luca Bellanca, ricetta “Linguina con Plancton, Rosso di Mazara, profumo di limone”

All’interno di Palazzo Mantegazza, elegante struttura di design, sul lungolago di Lugano, lo chef Bellanca racconta la sua “cucina di contaminazioni”…

Lo chef ci spiega come realizzare un primo piatto che riporta al naso e al palato i profumi e i sapori della Sicilia…

Ingredienti per 4 persone

300 gr di Linguina di Gragnano

12 Gamberi Rosso di Mazara

Plancton q.b.

30 gr Caviale

1 Buccia di limone non trattato

Fumetto di pesce

Olio extravergine d’oliva Leccino

Seguiamo passo per passo la realizzazione della ricetta “Linguina di Gragnano, Rosso di Mazara e profumo di limone”.



Procedimento

Cuocere la pasta in abbondante acqua salata, nel frattempo sbucciare le code di gambero rosso e condirle con sale Maldon e olio extravergine di oliva.

In padella mettere il fumetto di pesce, il plancton e aggiustare il sale. Una volta cotta la pasta, scolarla bene e mantecarla in padella.

Finire con olio extravergine di uliva e la gratuggiata di limone.

Disporre nei piatti e finire con un cucchiaino di caviale e i gamberi Rosso di Mazara.

