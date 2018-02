Chef famosi: ecco i più amati sui social network

Nell’oramai vastissimo mondo degli influencer troviamo sempre più spesso anche quelli legati al “Food” e, tra questi, svettano anche moltissimi chef italiani. Questi ultimi, complici anche i tanti programmi TV a tema, sono diventati veri e propri idoli della rete. Ma quali sono i più amati sui social network? Ecco la classifica stilata da Blogmeter…

Prima di svelarvi il nome dei tre chef che hanno raggiunto il podio dei più amati sui social secondo Blogmeter, ci siamo posti una domanda. Perchè gli italiani seguono i social network legati a questi chef? Negli ultimi anni l’interesse per l’arte culinaria è cresciuto esponenzialmente anche grazie all’ingresso di format televisivi internazionali come Masterchef o Hell’s Kitchen che, oltre ad ottenere ascolti record, collezionano seguito soprattutto sui social. Il risultato è la diffusione di una cultura del cibo sempre più ampia, che passa non più solo dai ristoranti stellati, ma anche dalle esperienze quotidiane di chi vive il cibo come un passione, sia in termini di produzione che di consumo. Gli chef oggi godono quindi oggi di una visibilità senza precedenti, alcuni di essi – Antonio Cannavacciuolo, Carlo Cracco, Chef Rubio, Bruno Barbieri, Massimo Bottura e Alessandro Borghese solo per citarne alcuni – sono diventati vere e proprie star televisive e testimonial di prodotti.

A salire sul podio dell’engagement social sono Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Alessandro Borghese. Nell’ultimo mese lo chef classe 1975 che ha già conquistato 2 stelle Michelin sale sul podio Social soprattutto grazie al suo canale Instagram che, con 1,3 milioni di followers, genera l’80% del totale delle interazioni.

Un post condiviso da Antonino Cannavacciuolo (@antoninochef) in data: Gen 29, 2018 at 8:03 PST



Medaglia d’argento per Alessandro Borghese, figlio dell’attrice Barbara Bouchet, definito il nuovo “sex symbol 2.0”: nel suo canale Instagram promuove attraverso dei ritratti fotografici la quarta stagione di “4 Ristoranti” programma in onda su Sky Uno. Borghese seppur con una fan base più contenuta rispetto ai colleghi sul Podio conquista il popolo social con la sua ironia arrivando a picchi di nuovi followers di oltre 4.000.

Un post condiviso da Alessandro Borghese Official (@borgheseale) in data: Gen 16, 2018 at 10:39 PST

Al terzo posto della classifica troviamo un altro giudice di Masterchef, Joe Bastianich, l’italo- americano che di professione fa l’imprenditore con base a New York. Bastianich condivide,

principalmente su Instagram foto con gli altri tre giudici tra cui spiccano Bruno Barbieri (quarto in classifica) e Antonia Klugmann, il cui profilo Instagram risulta seguito da “solo” 40.000 followers.

Un post condiviso da Joe Bastianich (@jbastianich) in data: Gen 10, 2018 at 10:15 PST

Infine chiude la Top Five di Blogmeter Gabriele Rubini, ex rugbista a 15, personaggio televisivo e cuoco italiano, noto in quest’ultima veste come conduttore di Unti e bisunti in onda dal 2013 su DMAX con lo pseudonimo di Chef Rubio.