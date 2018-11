Chef Claudio Melis, ricetta “Brodo di manzo, funghi, erba lepre, latte di capra”

Lo chef, di origini sarde, ci spiega come realizzare un piatto dai profumi e sapori coinvolgenti.

Ingredienti per 4 persone

Per il brodo

Mezza gallina

600 gr Biancostato manzo

1 pz Carote pelate

1 pz Sedano coste

1 pz Cipolle pelate

Mezza cipolla steccata con chiodi di garofano e tostata

Per la chiarificazione

500 gr Polpa manzo

300 gr Albumi pastorizzati

40 gr Concentrato di pomodoro

1 pz Carote pelate

1 pz Sedano Costa

1 pz Cipolle pelate

Mezzo porro

100 gr Funghi porcini secchi

Per la farcitura dei ravioli

500 gr Latte capra

10 gr Erba lepre

5 gr Agar-agar polvere

Per la pasta fresca

200 gr Farina 00

200 gr Semola rimacinata

1 pz Uova intere

100 gr Tuorlo pastorizzato

5 gr Sale

Altro

12 pz Erba lepre punte

300 gr Funghi porcini freschi

2 spicchio Aglio in camicia

qb Sale e pepe

qb Olio Burro

Seguiamo, passo dopo passo, come realizzare la ricetta “Brodo di Manzo, Funghi, Erba Lepre, Latte di Capra”.

Procedimento

Per il brodo mettere tutti gli ingredienti in una pentola capiente e ricoprirli con abbondante acqua fredda. Portare ad ebollizione e cuocere per 2 ore a leggero bollore. Filtrare a far riposare una notte. Il giorno dopo unire al brodo gli ingredienti per la chiarificazione tutti tritati finemente.

Portare ad ebollizione e cuocere lentamente per 15 minuti. Filtrare il brodo che dovrà risultare chiaro e privo di qualsiasi impurità.

Per la farcia die ravioli far bollire il latte di capra e legarlo con l’agar-agar. Insaporire con la santoreggia, filtrare e far rapprendere in frigorifero. Frullare e mettere a sapore di sale e pepe.

Per la pasta fresca impastare tutti gli ingredienti come una pasta tradizionale. Tirare delle sfoglie sottili e farcirle con il latte di capra. Ricavare di bottoni con l’apposito tagliapasta.

Tagliare i funghi porcini in sottili lamelle e farle saltare in padella con olio, aglio in camicia e poco burro. Con l’aiuto di un cerchio piccolo di metallo adagiare i porcini al centro delle fondine.

Cuocere i bottoni in acqua salata per 2 minuti e scolarli; adagiarli in modo armonioso intorno ai funghi. Guarnire con le cimette di erba lepre.

Versare il brodo aromatizzato ai funghi direttamente davanti ai commensali.