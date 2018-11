Chef Alberto Bertani, ricetta “Ravioli alla zucca, fonduta di Bagoss e crumble di amaretti”

Lo chef Alberto Bertani originario proprio del Lago di Garda, patron di QB Duepuntozero ristorante gastronomico sul lungolago di Salò (Brescia), ci presenta un piatto che racconta il territorio attraverso i suoi prodotti d’eccellenza come il Bagoss, tipico formaggio di Bagolino, piccolo comune della provincia di Brescia.

Ingredienti per 4 persone

Pasta fresca

150 gr farina00

150 gr farina semola

2uova

2 tuorli

Per il ripieno

1 zucca delicata

2 cucchiai mascarpone

100 gr grana

Sale e pepe qb

Per la salsa al bagoss

100 gr bagoss grattugiato

100 gr panna

Per il crumble

40 gr farina 00

40 gr farina semola

50 gr burro morbido

40 gr amaretti sbriciolati

40 gr grana grattugiato

5 gr. Sale

Lo chef Alberto Bertani ci spiega il procedimento…

Procedimento

Impastare zucca, farina, uova e tuorli e far riposare in frigorifero.

Tagliare la zucca a spicchi, eliminare i semi. Avvolgere gli spicchi nella carta stagnola, cuocere in forno a 180 gradi per 45 minuti. Una volta cotta, eliminare la buccia e far scolare la polpa con un peso sopra in uno chinoix per 2 ore . Per la salsa, passare al bimby, aggiungere il grana, il mascarpone e il sale ed il pepe.

Far sciogliere a bagno Maria il Bagoss all’interno della panna e poi emulsionare con un minipimer.

Impastare gli ingredienti per il crumble tutti insieme e poi cuocere al forno.

Stendere la pasta e formare i ravioli, cuocere in abbondante acqua salata , padellare con burro e salvia . Servire su un fondo di fonduta al bagoss e sbriciolare il crumble prima di servire.