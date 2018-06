“Che lusso!” Chiara Ferragni e Fedez finalmente a casa: ecco com’è la nuova casa dei sogni

Di nuovo insieme nella nuova casa: su Instagram, Chiara Ferragni commenta la prima foto di famiglia nella nuova dimora di Milano. Chiara con in braccio il piccolo Leone e Fedez con la cagnolina Matilda accovacciata sulle sue gambe. Tutti sul divano nell’appartamento che è finalmente pronto a dar loro il benvenuto. Dopo un periodo trascorso in hotel, nella lussuosa suite di Palazzo Parigi, è arrivato il momento tanto agognato di traslocare. Prima di partire alla volta di Los Angeles, Fedez aveva messo in affitto la sua casa a Milano e ne ha acquistata un’altra insieme alla fashion blogger per accogliere nel miglior modo possibile Leone. Al loro rientro in patria, però, il nuovo nido non era ancora pronto, quindi il momentaneo trasferimento di tutta la family in albergo. E se il vecchio appartamento milanese di lui era un gioiellino, anche questo, un superattico che si trova nel nuovo quartiere residenziale City Life non sembra da meno. (Continua dopo la foto)

Prossimi sposi, qualche assaggio sulla nuova casa milanese l’avevano dato ai fan durante i lavori di ristrutturazione e da quel poco che si intravedeva sembrava già un nido bellissimo. Ora che il trasloco e i lavori sono finiti, ecco l’appartamento in tutto il suo splendore. Dopo la prima foto ufficiale nella nuova casa (Fedez ha condiviso sul suo profilo lo stesso scatto scrivendo semplicemente “Back home”), quella in cui non vedevano l’ora di andare a vivere, nelle Storie di Instagram Chiara mostra i dettagli del superattico di City Life. (Continua dopo la foto)

Da buona reginetta dei social network, Chiara ha detto ai suoi fan di essere “Così eccitata di andare a casa, e di stare con il mio bambino e la mia famiglia. Finalmente staremo tutti insieme”, mentre si dirige nell’appartamento nuovo di zecca. E poi condivide coi fan i primi momenti della loro vita in tre, come le foto di Fedez che culla il piccolo Leone nel loro grande salotto e mentre lo tiene in braccio sul divano grigio (che conta almeno dieci posti ed è posizionato davanti a un megaschermo incassato nella parete, secondo quanto riportato da Vanity Fair). (Continua dopo le foto)

Anche Fedez cerca di svolgere il ruolo di Cicerone per il nuovo attico di City Life: il rapper svela su Instagram parte degli arredi, il terrazzo con piscina, i fenicotteri gialli e rosa, una poltrona a forma di teschio e la sua collezione di ‘sculture e giochini’ davanti alla sua libreria posizionata lungo il corridoio del secondo piano e la stanza-guardaroba di Chiara, quella dove tiene la sua collezione di scarpe e borse che si trova sempre al secondo piano. Promossa la nuova casa dei Ferragnez?