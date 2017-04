Charlotte Casiraghi fidanzato: la coppia a New York non si nasconde più

La bella Charlotte Casiraghi dopo l’abbandono di Roma e del fidanzato, il regista Lamberto Sanfelice, pare aver trovato un nuovo amore: si tratta di Dimitri Rassam, figlio di Carole Bouquet. Fra i due le cose in comune sono tantissime: entrambi sono genitori single, vengono da un’estrazione sociale molto simile e hanno vissuto lo stesso dolore di perdere il padre in giovane età.

Charlotte pare molto legata a Dimitri, tanto da farsi fotografare con un look casual durante un pomeriggio di libertà a New York. La principessa di Monaco è sbarcata nella Grande Mela insieme al figlio Raphael ed ha partecipato alla cena di gala dell’Unicef alla New York Public Library. Pomeriggio d’amore ma per la cena ufficiale la Casiraghi ha scelto di presentarsi senza accompagnatore.

Charlotte ha sfoggiato un lungo white dress che l’ha fatta letteralmente risplendere. Pare che la nuova relazione sia stata benedetta anche dalle rispettive madri: Carole Bouquet è infatti grande amica di Carolina di Monaco.