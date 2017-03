Charlotte Casiraghi di nuovo innamorata: sarebbe il figlio di una notissima attrice

Nella sua ultima apparizione pubblica Charlotte Casiraghi è apparsa bella ed elegantissima al Ballo della Rosa di Montecarlo, fasciata in un abito indossato 17 anni prima dalla madre Carolina. Una scelta del genere non poteva che far impazzire fotografi e riviste di gossip. Adesso che ufficialmente risulta single, tutti vogliono sapere chi sarà il prossimo fortunata a farla innamorare.

Se con il padre del piccolo Raphael, Gad Elmaleh, ormai la relazione risulta chiusa a tutti gli effetti, anche la parentesi romana con il regista Lamberto Sanfelice è definitivamente archiviata. Chi è dunque il nuovo amore? I rumors si susseguono parlando del figlio di una celebre attrice: Carole Bouquet.

Pare infatti che da qualche mese la Casiraghi frequenti Dimitri Rassam, figlio del produttore di origine libanese Jean-Pierre Rassam, morto nel 1985. Il giovane è divorziato e ha già un figlio, nato nel 2011; inutile dire che i paparazzi sono scatenati: si attende infatti lo scatto che provi la liason.