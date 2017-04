Charlotte Casiraghi beccata ai Caraibi con Dimitri Rassam: pancino sospetto

Fuga d'amore ai Caraibi per la bella Charlotte Casiraghi

Paparazzati dal settimanale Chi arrivano le prime conferme circa la nuova storia d’amore di Charlotte Casiraghi, figlia di Carolina di Monaco, che è volata ai Caribi con il suo nuovo fidanzato, il produttore cinematografico Dimitri Rassam, figlio dell’attrice Carole Bouquet.

Le avvisaglie che non si trattasse di un flirt passeggero c’erano tutte, quando la bella Charlotte si è trovata con Dimitri a New York, passando un pomeriggio per la city come una coppia innamorata. Anche in quel caso la coppia è stata paparazzata in atteggiamenti molto complici. Ora, questa fuga d’amore, conferma la serietà della relazione.

I due hanno trascorso una settimana in una località segreta facendo una vita ritiratissima: bagni, coccole e baci bollenti. Nelle immagini del servizio esclusivo pubblicato da Chi Charlotte, che ha un figlio, Raphael (3 anni), nato dalla relazione con il comico di origine marocchina Gad Elmaleh, mostra un pancino arrotondato che confermerebbe le voci insistenti, provenienti dal Principato, che la vorrebbero in dolce attesa del compagno, al quale è legata da pochi mesi.