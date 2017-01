Charlotte Casiraghi avvistata a Parigi con un ragazzo misterioso

La bellissima Charlotte Casiraghi ha aperto un nuovo capitolo della sua vita. Abbandonata Roma si è lasciata alle spalle la relazione con il cineasta blasonato Lamberto Sanfelice ed è tornata a vivere nei pressi di Parigi con il suo piccolo Raphael.

In seguito al trasferimento si sono rincorse diverse voci che volevano la principessina di Monaco sempre più vicina al suo ex, Gad Elamleh, padre del piccolo Raphael che ormai ha compiuto 3 anni. Invece le carte ora si mescolano: la nipote di Grace Kelly è stata avvistata in un intimo bistrot parigino, in compagnia di uno sconosciuto.

In sua compagnia c’era un ragazzo di cui non si conosce l’identità, ma è chiaro che fra i due ci fosse una forte complicità. Seduti vicini hanno chiacchierato, bevuto e fumato a lungo. Charlotte era apparsa ad un evento mondano – la presentazione di una nuova linea di orologi – soltanto pochi giorni prima in solitaria. In quell’occasione la Casiraghi ha confermato il suo stile elegantissimo indossando una lunga gonna bianca e maglia nera semi trasparente.