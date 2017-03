Charlene di Monaco è scappata da Alberto? L’indiscrezione si fa insistente

Pare proprio che nel principato più chic del mondo sia bufera. La bellissima Charlene, moglie del principe Alberto, avrebbe abbandonato il Palazzo per rifugiarsi in un hotel della cittadina: l’Hermitage. A darne notizia è stato in diretta da Barbara D’Urso il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi.

Il noto giornalista di gossip ha anche aggiunto che la notizia è credibile per due motivi: la fonte sarebbe del tutto attendibile e, cosa confermata anche dal paparazzo Sorge in collegamento, non sarebbe affatto la prima volta. Pare infatti che il giorno delle nozze con Alberto la sposa Charlene si sia data alla fuga e sia stata recuperata all’aeroporto di Nizza.

Ad aggiungere benzina sul fuoco ci si mettono le conferme legate al fatto che la donna – oltre alla fuga il giorno delle nozze – avesse tentato altre volte di lasciare tutto. Pare che, per contenere l’emorragia di chiacchiere, la bionda abbia dovuto firmare un severo contratto prematrimoniale che la obbligasse ad ottemperare agli obblighi pubblici in calendario.