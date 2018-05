Chanel Cruise 2019 sfilata: l’omaggio a Coco ha il profumo del mare

Chanel Cruise 2019: la collezione Resort presentata dalla Maison al Grand Palais di Parigi è stata straordinaria – nel senso letterale del termine – per vari motivi, ispirazioni e riferimenti. Il look di questa sfilata descritto con le tre parole ship, shape and shiny” (Nave, forma e brillante) dall’hairstylist Sam McKnight. Così un’enorme nave da crociera in mezzo alla passarella ha fatto da scenografia spettacolare alla sfilata. Il look delle modelle ispirato al mare, le sirenette-capitano hanno dominato la scena.

La collezione Cruise 2019 di Chanel di fronte a una nave da crociera è stata una sfilata memorabile per il set spettacolare, l’ispirazione del Kaiser, i capi d’abbigliamento, per il transatlantico che Karl Lagerfeld ha deciso di portate sulla terra ferma, lungo oltre cento metri e collocato nel bel mezzo del Grand Palais. La nave è stata nominata La Pausa, come la villa nel sud della Francia appartenente a Coco Chanel negli anni Trenta. La Pausa era già il nome di un profumo della collezione di essenze legate a luoghi iconici della maison Chanel Les Exclusifs, fragranza fiorita cipriata ed elegante, a base di iris pallida, che evoca il lusso e la sobrietà della residenza di villeggiatura francese di Mademoiselle Chanel. E anche nella sfilata Chanel Cruise 2019 il tema del mare e il motivo nautico sono stati riprodotti nei look della collezione, che vuole celebrare il forte legame di Coco Chanel con il mare: fu lei, infatti, la prima stilista a disegnare una serie di costumi da bagno, che negli anni Venti vennero letteralmente osannati. Le modelle hanno sfilato con capelli schizzati con l’acqua e ombretto blu.

Il vestito flessibile viene reinterpretato in tantissimi look, dal classico basco alla marinara alle silhouette sportswear miste a elementi pop anni Sessanta come minigonne, collant bianchi e Mary Janes argento o bianche. Leitmotiv della sfilata-show è stato un medaglione con un’immagine stilizzata in bianco e nero della nave, apparso sui capi d’abbigliamento e sulle borse. Dettagli che prendono spunto dallo stile optical e dal movimento artistico britannico del Vorticismo. Immancabile la tendenza streetwear, dai jeans a brandelli agli shorts in pelle con orlo in denim sfrangiato.