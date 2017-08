Chagall Milano 2017: biglietti, date e info della mostra-spettacolo al Museo della Permanente

Manca pochissimo all’apertura di “Sogno di una notte d’estate”, l’esclusiva mostra-spettacolo che verrà allestita a Milano al Museo della Permanente. Per la prima volta in Italia, approderà quindi nella città meneghina un nuovo modo di fruire dell’arte che unisce spettacolo, teatro, musica, tecnologia e le stesse produzioni artistiche di Marc Chagall. E per chi pensasse di aver già visto qualcosa di simile, gli organizzatori sottolineano che non avrà “nulla a che vedere con le cosiddette mostre immersive”.

Sarà un viaggio nell’arte pittorica attraverso altre forme artistiche quello proposto dall’esposizione “Chagall. Sogno di una notte d’estate”, allestita al Museo della Permanente di Milano dal 14 ottobre 2017 sino al 28 gennaio 2018. La mostra-spettacolo vedrà la regia di Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto e Massimiliano Siccardi e garantirà al pubblico l’occasione di essere travolto, emozionato e coinvolto in uno degli spettacoli artistici più belli di sempre, grazie anche alla colonna musicale composta appositamente da Luca Longombardi.

Il percorso espositivo della mostra-spettacolo “Chagall. Sogno di una notte d’estate” si articola quindi come un viaggio per tappe che ripercorre sia la vita sia la produzione artistica del pittore francese Marc Chagall. Ai visitatori verranno altresì proposte 12 macrosequenze quali: Vitebsk (piccolissimo villaggio russo in cui Chagall è nato), La vita, La poesia, I collages, La guerra, Le vetrate, L’Opéra Garnier, Daphnis e Chloé, I mosaici, Il circo, Le illustrazioni per fiabe e La Bibbia. La mostra meneghina – patrocinata dal Comune di Milano, promossa dal Museo della Permanente di Milano e prodotta in Italia da Arthemisia con Sensorial Art Experience – è nata in Francia dalla produzione di Culturespaces a Carrières de Lumières, unico altro luogo del globo nel quale è stato realizzato questo progetto che ha segnato ben 500mila visitatori. Per maggiori info: www.chagallmilano.show.

In copertina, credit: Marc Chagall La passeggiata, 1917‐1918 Olio su tela, 169×163 cm State Russian Museum, San Pietroburgo. © 2017. Foto Scala, Firenze © Chagall ®, by SIAE 2017