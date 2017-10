Chagall Milano 2017: al Museo della Permanente al via la mostra spettacolo “Sogno di una notte d’estate”

Al via a Milano una delle esposizioni più attese dell’anno, in quanto completamente differente da quanto visto sinora. Aprirà infatti al pubblico domani, 14 ottobre, la mostra-spettacolo “Chagall. Sogno di una notte d’estate”, un progetto espositivo unico nel suo genere in Italia grazie alla regia sapientemente costruita da Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto e Massimiliano Siccardi, una colonna sonora curata da Luca Longobardi.

“Crediamo moltissimo in questo progetto perché non si tratta di uno di quei prodotti preconfezionati che stanno avvilendo il mondo delle mostre d’arte; questo è un progetto di altissimo livello, che ha alle spalle un enorme lavoro creativo, ed è una riuscita sintesi tra il meglio dell’artigianalità italiana e della tecnologia. Il risultato è sorprendente, è un sogno” – dice Iole Siena, presidente del Gruppo Arthemisia che ha deciso di investire su questa nuova espressione dell’arte.

Già presentata in Francia da Culturespaces a Carrières de Lumières, la mostra-spettacolo “Chagall. Sogno di una notte d’estate” ha già attirato 500mila visitatori francesi e si prepara ad un gran successo di pubblico anche nella nostra Penisola. Ad ospitarla per la prima volta in Italia sarà il Museo della Permanente di Milano, sino al 28 gennaio 2018. Il percorso espositivo della mostra si articola come un viaggio per tappe, quelle della creazione artistica di Marc Chagall e della sua vita che si snoda in 12 macro sequenze: Vitebsk, piccolissimo villaggio russo in cui Chagall è nato, la vita, la poesia, i collages, la guerra, le vetrate, l’Opéra Garnier, Daphnis e Chloé, i mosaici, il circo, le illustrazioni per fiabe e la Bibbia.

In copertina: Museo della Permanente “Chagall Sogno di una notte d’estete” di Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto, Massimiliano Siccardi – foto di Massimo Paolone