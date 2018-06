Cesare Cremonini look tour stadi 2018: Fanga per l’artista bolognese

FANGA – in dialetto bolognese significa scarpa – è un marchio di calzature da uomo e donna di alta gamma, interamente realizzate a mano, nato nel 2016 da un progetto di Bruno Riffeser Monti (24 anni) che ha deciso di puntare sulla tradizione per sviluppare un prodotto di nicchia fatto in Italia. Cesare Cremonini indosserà per le quattro date del tour – Lignano (15.6.), Milano (20.6), Roma (23.6.) e Bologna (26.6.)- quattro varianti della capsule in pelle, declinati nei colori oro, argento, rosso e nero. In particolare. lo stivaletto in pelle laminata con un effetto scintillante è stato disegnato in collaborazione con Cesare Cremonini.

“Poter far indossare una mia calzatura ad un’artista con cui sono cresciuto e per altro della mia stessa città è un sogno che si realizza” commenta Bruno Riffeser Monti, fondatore e proprietario di Fanga. “Realizzare la capsule è stato un processo creativo molto divertente e ringrazio Cesare per la disponibilità e partecipazione a questo progetto”

Il tacco di ogni stivaletto è stato personalizzato con un dettaglio prezioso costruito a mano da artigiani aretini. Diversi per finitura e forma in ogni modello – in oro giallo o invecchiato, argento, rodio – hanno, però, in comune una incisione che riporta il nome di Cesare Cremonini e la dicitura “STADI 2018!