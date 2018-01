CES 2018, le novità a Las Vegas: L’Oréal presenta il primo sensore UV elettronico indossabile e senza batteria

Si è aperto oggi il CES di Las Vegas, edizione 2018 di uno degli eventi di riferimento per il panorama tecnologico internazionale. Tanti i prodotti attesi, tra cui anche uno smartphone Samsung che potrebbe rappresentare il primo esempio di dispositivo pieghevole.

Tra le novità del CES 2018, però, anche quella proposta da L’Orèal: il brand, infatti, ha presentato il primo sensore UV elettronico indossabile e senza batteria. Dopo il lancio nel 2016 da parte di La Roche-Posay, il principale marchio L’Oréal di prodotti dermatologici, di My UV Patch, il brand ha presentato a Las Vegas il nuovo UV Sense, che presenta dimensioni più ridotte, una durata maggiore e dati in tempo reale. Il dispositivo, il primo sensore elettronico indossabile e senza batteria per misurare la propria esposizione ai raggi UV, è in grado di salvare fino a tre mesi di dati e mostrare le dinamiche dell’esposizione nel corso del tempo con aggiornamenti in tempo reale.

“La tecnologia di UV Sense è pionieristica e presenta un potenziale enorme in grado di indirizzare il futuro della tecnologia e dei dispositivi indossabili” – ha sottolineato Guive Balooch, Global Vice President di L’Oréal’s Research and Innovation Technology Incubator – “Partendo dalle ricerche effettuate per il primo My UV Patch e dal riscontro ricevuto dai consumatori, il nostro obiettivo è stato quello di sviluppare un dispositivo che unisse una tecnologia in grado di risolvere il problema a un design incentrato sulla persona, offrendo dati in tempo reale e una durata superiore in un prodotto discreto e adatto a qualsiasi stile di vita”. UV Sense sarà disponibile in quantità limitata negli Stati Uniti nell’estate 2018, con un lancio globale previsto per il 2019: nel 2018, invece, La Roche-Posay renderà inoltre disponibile il premiato My UV Patch in una nuova edizione limitata dal design firmato Yves Béhar.

In copertina: UV Sense – Model 2