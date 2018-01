CES 2018, ancora novità da Las Vegas: Foreo lancia UFO Smart Mask, il dispositivo che rivoluziona il mondo delle maschere viso

Continua il CES 2018 di Las Vegas, uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati al mondo dell’hi-tech. In Nevada, però, non sono solo i robot e gli smartphone di ultima generazione a far da padrone: tra i grandi protagonisti del mondo tecnologico, infatti, ci sono anche gli accessori per la beauty routine. Tra questi, è stato presentato l’inedito Foreo UFO Smart Mask, un dispositivo che rivoluzionerà il mondo delle maschere viso.

UFO, della svedese Foreo, viene presentato come il primo dispositivo con maschera intelligente che offre un trattamento per il viso da Spa in soli 90 secondi, combinando la terapia a luce LED con la crioterapia, la termoterapia e le pulsazioni T-Sonic attivate via smartphone. “Le maschere viso sono la passione segreta di milioni di persone” – ha dichiarato Paul Peros, CEO di Foreo – “ma mi chiedo come, nel 2018, possiamo ancora accontentarci di applicare sul nostro viso teli umidicci!”.

E’ proprio per questo che, dopo quattro anni di ricerca e sviluppo, i designer e i ricercatori di Foreo ci hanno presentato un prodotto assolutamente rivoluzionario. “Ci siamo avvalsi delle più recenti tecnologie – tipiche dei trattamenti che possono arrivare a costare migliaia di dollari – e le abbiamo incorporate all’interno del dispositivo UFO. Tutto questo ci ha permesso di sprigionare il vero potenziale delle maschere viso, ed i risultati sono davvero incredibili!” – spiegano dall’azienda. UFO esordirà sul mercato al prezzo di 279 euro, mentre UFO mini, la versione entry level, sarà lanciato al prezzo di 179 euro. Inoltre, in occasione della fase di pre-lancio su Kickstarter, i clienti potranno procedere all’acquisto risparmiando fino al 50%.