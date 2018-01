CES 2018, a Las Vegas anche FCA: Jeep Wrangler grande protagonista

Come succede oramai da qualche anno, il CES di Las Vegas rappresenta anche l’occasione per i brand automobilistici di presentare le novità tecnologiche inserite all’interno delle loro vetture di punta. Dopo Kia con il Niro elettrico, a dare l’annuncio della sua presenza è stata anche FCA che porterà in Nevada le ultime novità hi-tech di Jeep Wrangler.

A differenza di Kia, FCA non presenterà alcun concept per i prossimi decenni bensì porterà le innovazioni molto più concrete che saranno a bordo dell’iconica Jeep Wrangler già a partire dai prossimi mesi. Tra le migliorie presenti nelle quattro Wrangler presenti al CES 2018 di Las Vegas anche quelle del sistema UConnect che permetterà di comandare molte delle funzioni della vettura semplicemente attraverso uno smartwatch Apple o Android.

“La nuovissima Jeep Wrangler è stata sviluppata e progettata con più funzioni di sicurezza e tecnologia avanzate come mai prima d’ora. Siamo orgogliosi di mostrare il nostro impegno per soddisfare il crescente desiderio dei consumatori di connettività dei veicoli unica e innovativa” – ha dichiarato Mike Manley, Head of Jeep, Marchio di FCA Global. Non resta quindi che attendere il CES 2018 per ammirare tutte le novità presenti a bordo delle nuove Jeep Wrangler, vettura diventata iconica per la sua capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di strada.

In copertina, Photo Credit: All-new 2018 Jeep® Wrangler Rubicon – Courtes of Jeep Press Europe