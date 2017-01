CES 2017, Nokia 8: rumors e indiscrezioni sul nuovo top di gamma Android

Il ritorno di Nokia sembra puntare molto in alto: stando alle ultime indiscrezioni in arrivo dal CES 2017, infatti, la multinazionale finlandese sarebbe pronta al lancio di un dispositivo in grado – oltre che di stupire gli utenti – di concorrere con i top di gamma dei produttori più celebri. In particolare, la vera rivoluzione potrebbe essere Nokia 8.

Nokia è tornata sul mercato più in forma che mai: se al CES 2017 ha svelato il nuovo Nokia 6, un device di fascia media che potrebbe però essere affiancato – almeno stando ai rumors – al top di gamma Nokia 8, chiamato anche Nokia Supreme. Sebbene non si abbiano notizie certe, i primi leaked hanno parlato di una possibile presentazione ufficiale durante un evento ad hoc in occasione del Mobile World Congress di Barcellona 2017: nel medesimo contesto verrà probabilmente presentata anche la versione internazionale di Nokia 6, attualmente venduto solo in Cina.

Sebbene Nokia 6 sembri essere un dispositivo molto interessante, i rumors su Nokia 8 lo rendono lo smartphone più atteso della casa finlandese. Il nuovo top di gamma – pronto a sfidare Samsung Galaxy S8 o Huawei P10 – monterà il sistema operativo Android 7.0 Nougat e sarà altresì dotato di display da 5.7 pollici Super AMOLED con risoluzione QHD (2560×1440 pixel). Il device avrà al suo interno processore Qualcomm Snapdragon 835 e, almeno stando alle indiscrezioni, memoria RAM da 6 GB. Le indiscrezioni parlano infine di una fotocamera da 24 Megapixel. Nonostante gli anni di assenza dal mercato, insomma, Nokia sembra avere tutte le carte in regola per diventare uno dei protagonisti del mercato degli smartphone.