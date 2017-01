CES 2017, ecco il nuovo BlackBerry: torna la tastiera Qwerty

Grandi novità dal CES 2017: è stato presentato infatti il nuovo BlackBerry, neo-nato dopo l’acquisizione dello storico marchio da parte di TLC. Il nuovo BlackBerry – del cui nome si sa ancora pochissimo – avrà tastiera Qwerty e sistema operativo Android 7.0 Nougat.

BlackBerry sembra voler tornare alle origini con il nuovo modello presentato al CES 2017 – International Consumer Electronics Show – del quale sono state però svelate solo alcune caratteristiche. Il nuovo BlackBerry avrà la tastiera fisica come alcuni degli “antichi” modelli più celebri del marchio ma anche display completamente touch-screen e sistema operativo Android 7.0 Nougat. Il dispositivo, top di gamma, sarà lanciato sul mercato solo dopo il Mobile World Congress di Barcellona che si terrà a Febbraio.

Il nuovo BlackBerry potrebbe essere il dispositivo che torna a far volare il marchio dopo gli ultimi anni di declino a causa della tanta concorrenza sul mercato. Questo neo-nato modello – che secondo molti potrebbe chiamarsi “Mercury” o “Press” – stando ai rumors apparsi in rete dovrebbe avere un display da 4,63 pollici con 420 pixel di densità, processore Snapdragon con 3 GB di RAM nonchè 32 GB di hard disk interno. Se è stato abbandonato il sistema operativo personale a favore di Android 7.0 Nougat, sul nuovo BlackBerry sarà ancora presente la suite di sicurezza per le aziende così come applicazioni dedicate ai professionisti. “Grazie alla piattaforma software per smartphone di BlackBerry, questa partnership ci permetterà di realizzare i prodotti Android più sicuri del mercato” ha spiegato Nicolas Zibell, Chief Executive Officer di TCL Communication, durante il CES 2017.

Foto: BlackBerry/Facebook