Central Park, New York: le immagini della Grande Mela sotto le stelle

Cosa fare quando non si può dormire la notte perchè colpiti da una grave forma di insonnia? Scattare foto! Questa, almeno, è la risposta trovata dal fotografo Michael Massaia. L’uomo – deciso a fare qualcosa di produttivo nelle ore in cui gli era impossibile riposare – iniziò a fotografare New York “in notturna”. La sua attenzione, in particolare, iniziò a rivolgersi a Central Park, il più celebre parco della Grande Mela nonchè quello più frequentato da cittadini e turisti. L’anima di Central Park catturata da Massaia è però unica: le foto sotto le stelle permettono di ammirare il luogo quasi deserto. Il tutto è reso ancora più suggestivo dall’assenza di illuminazione naturale, se non quella della Luna.