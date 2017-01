Cecilia Rodriguez su Belen: “Adesso mi impongo con lei, ho imparato”

Cecilia Rodriguez, 26enne in ascesa, ha svelato a Oggi come sia evoluto il suo rapporto con la sorella, soprattutto in virtù del sodalizio imprenditoriale che le unisce nel mondo della moda: il brand di beachwear Me Fui. La sorella minore non intende essere subordinata alla celebrità della famiglia e puntualizza come le dinamiche si siano modificate.

“Ho imparato a impormi di più con Belen. E’ facile lavorare con lei anche perché decido sempre io. Prima mi lasciavo condizionare dai suoi iniziali “sì” che poi diventavano a volte “ni” oppure “no”. Rinunciavo a portare avanti le mie idee che poi si sono rivelate vincenti. Col tempo ho deciso di impormi di più, visto l’impegno che dedico a questi progetti. Con ottimi risultati e con la soddisfazione di entrambe.”

Circa la sua relazione con Francesco Monte la bella Cecilia ha asserito: “Ci interessa diventare genitori, prima ancora che marito e moglie. Non subito, però: meglio tra un paio d’anni, quando saremo cresciuti professionalmente.” Il suo compagno è prossimo al trasferimento a Los Angeles, per frequentare l’Actors Studio e lei sa cosa fare: “Ha superato il test d’ingresso. Però non lo lascio andare tutto da solo. Non abbiamo ancora fissato una data, ma di sicuro ci andremo insieme. Ho già ricevuto diverse proposte di agenzie di moda. Sono gelosa. Ma anche dolce, affettuosa e materna. Purtroppo, sono molto distratta. Amo coccolare il mio uomo con piccoli gesti quotidiani come il caffè a letto. Ma mentre Francesco è di quelli che si ricordano tutto, io ho spesso la testa tra le nuvole. Però in amore sono una donna fedele, seria e sincera. Non perdo tempo in relazioni senza futuro. E se non sto bene con un uomo, taglio.”