Cecilia Rodriguez super sexy e con il seno al vento mente si gode dei giorni di relax in Trentino, dove abita la famiglia del suo fidanzato, Ignazio Moser. Le foto che ritraggono la piccola di casa Rodriguez sono molto sensuali e mai volgari: ora sul letto a torso nudo, ritratta di spalle e con lo sguardo rivolto oltre una magnifica vetrata che affaccia su un paesaggio di montagna che è un incanto, ora in sauna. Sul letto la fidanzata di Ignazio Moser (sarà stato li a scattare le foto?) fa scivolare il telo bagno e s’intravede un seno.

“Un poquito de relax per la Chechu. Posto meraviglioso”, cinguetta la bella Cecilia mentre si rilassa in una Spa sui monti vicino Bressanone tra un bagno all’aperto, un massaggio e un po’ di riposo. Seduta sul letto lascia intravedere le curve del suo seno nudo, l’atmosfera degli scatti è molto suggestiva. C’è poi uno scatto che la ritrae in doccia con indosso un costume intero super sgambato che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Lato b di armo e perfetto, gambe lunghe e affusolate: insomma, le sue cartoline di montagna mozzano il fiato!

Di Cecilia Rodriguez si è parlato a lungo nei giorni scorsi per via del bizzarro rituale magico persiano fatto da Fariba, madre di Giulia Salemi, per far sì che Francesco Monte si togliesse dalla testa lei, Cecilia, sua ex fidanzata, e si innamorasse perdutamente di Giulia. Tra gli ingredienti del rito anche un pelo pubico della Rodriguez, come confermato dalla stessa Fariba a Casa Signorini. Ospite a CR4 – La Repubblica delle donne di Piero Chiambretti, la sorlla di Belén ha detto la sua al riguardo: “Queste cose non si fanno!”, dimostrando di essere totalmente disinteressata all’affaire sentimentale tra il suo ex e la Salemi.