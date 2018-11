Cecilia Rodriguez gossip news: Francesco Monte, il suo ex fidanzato, è volato in finale al Grande Fratello Vip, senza mai essere finito in nomination. In rete in tanti lo criticano bollandolo come ‘il raccomandato’ di questa edizione. Secondo alcuni utenti, infatti, la partecipazione dell’ex tronista a questo reality sarebbe finalizzata a riabilitare la sua immagine pubblica dopo le polemiche sul ‘canna gate’ all’epoca in cui era naufrago all’Isola dei Famosi e che lo costrinsero ad abbandonare il gioco.

In queste settimane vediamo Monte dentro la Casa fare il tira e molla con Giulia Salemi, invaghita di lui, e spesso con fare scorbutico trattarla non certo elegantemente. Insomma, il pugliese ex fidanzato di Cecilia Rodriguez sta dimostrando, settimana dopo settimana, di non avere proprio un bel carattere …! E se molti telespettatori lo scorso anno avevano attaccato la sorella di Belén per aver lasciato in diretta al GF Vip Francesco perché travolta dalla passione per il coinquilino Ignazio Moser, tanti dei suoi detrattori in queste settimane si stanno ricredendo e non vedono più Francesco Monte come una ‘vittima’.

La Rodriguez in queste settimane sta ricevendo messaggi di solidarietà sui social (ai quali non ha mai risposto anche perché in alcuni ci sono degli attacchi a Monte). Tuttavia in queste ore Cechu sia su Twitter e Instagram ha postato un video in cui dice: “Finalmente avete capito che sono una santa”. Cosa intendeva? A chi si riferiva, forse all’ex fidanzato che ora anche il pubblico conosce un po’ di più? In realtà la sorella di Belen non si riferiva alla sua vecchia relazione con il Monte. Nessun riferimento all’ex vien fatto infatti nel video social. Quel video ironico sarebbe legato al fatto che dopo aver ricevuto moltissimi auguri di buon onomastico – ieri era Santa Cecilia – la modella ha voluto ringraziare i suoi follower con un video messaggio, dandosi della ‘Santa’, appunto.