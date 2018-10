Cecilia Rodriguez gossip news: si fa un gran parlare in queste re della sorella di Belén Rodriguez. Secondo i rumors, infatti, la sexy argentina potrebbe essere incinta di Ignazio Moser, suo fidanzato da un anno dopo il colpo di fulmine che ha unito i loro cuori all’interno della Casa del Grande Fratello Vip durante la scorsa edizione. Non è del resto un segreto che la coppia in più di una occasione pubblica abbia manifestato il desiderio di avere un figlio, la notizia della gravidanza dunque potrebbe essere vera. I due piccioncini sempre innamorati e focosi, non hanno mai parlano concretamente di nozze ma più volte ribadito di voler diventare presto genitori e suggellare il loro amore con la nascita di un bebè. Che il momento sia arrivato?

Secondo il settimanale Oggi, infatti, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si starebbero preparando per dare l’annuncio ufficiale ai fan. Dunque Chechu sarebbe già incinta? Al momento non ci sono conferme ufficiali, tuttavia la coppia non è intervenuta nemmeno sui social per smentire l’indiscrezione che circola in maniera sempre più insistente da alcune ore …

Certo, se la bella Cecilia fosse davvero in attesa in casa Rodriguez sarebbe una grande festa e il piccolo Santiago, figlio di Belén, avrebbe presto un cuginetto. Chi non la prenderebbe di certo bene sarebbe Francesco Monte, storico ex di Chechu e attualmente concorrente del GF Vip. L’ex tronista, infatti, solo pochi giorni fa ha pianto in un confessionale ricordando la ex fidanzata, che lo ha lasciato in diretta tv dentro la Casa, proprio perché follemente innamoratasi di Ignazio Moser. Se Monte non ha dunque trovato un nuovo ‘vero amore’ con cui voltare pagina, Cecilia fa le cose in grande e con il suo Moser potrebbe aver già messo in cantiere un bebè! Il presunto annuncio ufficiale potrebbe avvenire da un momento all’altro, staremo a vedere … !

