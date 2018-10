Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ancora vacanze, la coppia festeggia 11 mesi di relazione – sempre più focosa – con una foto piccate sui social. Nudi nella vasca da bagno, si mangiano con gli occhi. Lo scatto bollente è cliccatissimo dai follower della coppia, alcuni scrivono: “Siete meravigliosi, sposatevi!”. ancora relax, coccole e amore ber i due piccioncini che, da quando sono usciti dalla casa del grande Fratello vip sono diventati inseparabili.

Dalla natura selvaggia della savana al mare di Zanzibar, una location più bella e suggestiva dell’altra, è idillio tra loro. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si stanno infatti godendo l’ennesimo viaggio di coppia in Africa tra passione e sexy scatti. Nudi in vasca si guardano ammiccanti, si mangiano con gli occhi. Il ciclista è pronto a raggiungere le sue labbra. La galleria fotografica mostra poi la sorella minore di Belén Rodriguez sdraiata sulla sabbia, fisico statuario, mette a nudo le sue curve hot. C’è spazio anche di scatti più intimi e privati, dove la Rodriguez si cala nei panni di estetista e, con una pinzetta in mano, si dedica alle sopracciglia del fidanzato.