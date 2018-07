Caterina Balivo mostra i suoi ‘difett’i allo specchio: la foto senza trucco su Instagram in realtà ci restituisce l’immagine di una bellissima donna, madre di due bambini piccoli, che a fronte del mondo patinato del quale fa parte a 38 anni ‘osa’ mostrarsi al naturale, senza temere critiche dal popolo della rete che, si sa, non fa sconti a nessuno. La futura conduttrice di Vieni da me, nuovo programma in onda da settembre su Rai 1, ha postato su Instagram una foto davanti allo specchio, che non lascia spazio all’immaginazione. Il viso rilassato, disteso e senza segni di chirurgia estetica.



Nella didascalia un lungo post-confessione: “Non ho mai amato guardarmi allo specchio, a stento lo facevo quando mi pettinavo. Perché? Perché pensavo che il tempo non potesse cambiarmi ma solo gli anni e le esperienze… Oggi non mi pettino più ma mi guardo di più. Guardo la mia ruga di espressione labiale, la mia macchietta solare sulla guancia destra, le zampette di gallina quando sorrido e il mio naso che non è più perfetto per la botta al vetro presa lo scorso anno. Ecco facevo bene a guardarmi prima… Si scherza ma manco tanto eh…”.



Pioggia di like e tanti complimenti per lei, tra i quali spicca quello di un collega volto noto dello spettacolo, Cristiano Malgioglio: “Quando una donna è bellissima non ha bisogno di guardarsi allo specchio amica mia stupenda”. In forma smagliante, proprio nei giorni scorsi la Balivo si era mostrata su Instagram in costume intero da bagno in vacanza, a Capri, raccogliendo decisamente tanti consensi da parte dei follower. Fisico asciutto, abbronzatura invidiabile a lato b in primo piano: “Bel panorama… Complimenti!”, “Che silhouette” sono solo alcuni dei post a commento della foto.