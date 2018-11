Castello di Velona Resort a Montalcino: lusso e relax in una fortezza medievale

Il lussuoso cinque stelle di Montalcino, parte di Small Luxury Hotels of the World, accoglie gli ospiti nei suoi eleganti ambienti dove ritrovare l’eleganza, negli arredi e nei complemento, di uno stile tutto italiano.

Grande attenzione è riservata alla cura del dettaglio, non solo negli spazi interni, ma anche all’esterno, a partire dall’antico chiostro trasformato in un salotto all’aperto riparato da grandi vetrate, dalle terrazze e dalle piscine panoramiche con acqua termale.

L’acqua termale è infatti una delle esclusività del Castello di Velona Resort, Thermal Spa & Winery. La scoperta di una sorgente di acqua vulcanica, la più calda di tutta la Toscana che sgorga a 85°C, che ha origine dal vicino Monte Amiata, ha permesso di creare la ‘Oli SPA’, 1500 mq di puro relax dove regna il travertino, elemento caratterizzante del territorio. La ‘Oli SPA” presenta piscine termali interne, due esterne con Jacuzzi e vista sulla vallata, sei cabine trattamenti di cui una dedicata ai trattamenti di coppia, zona umida con due bagni turchi, sauna e docce emozionali.

Fitoterapie e aromaterapia sono gli elementi distintivi della ‘Oli SPA’ che propone trattamenti naturali a base di piante officinali, e prodotti del territorio come l’olio d’oliva. Una vera SPA a chilometro zero!

Il Castello di Velona si racconta in camere e suite dal design moderno e ricercato, nell’ala della Spa. Dispongono di giardino privato e sono dotate di ampi bagni in travertino con acqua termale per usufruire dei benefici naturali anche nella completa intimità della propria camera. Le altre camere e suite si trovano invece nella parte più antica del Castello e conservano lo stile classico con mobili d’epoca, pavimenti in cotto e travi in legno, tutte con una spettacolare vista e alcune dotate di terrazzo.

Il Castello di Velona Resort, Thermal Spa & Winery ha voluto dedicare ampio spazio anche alla ristorazione. Sono infatti a disposizione degli ospiti due ristoranti, Il Brunello e il Settimo Senso, ristorante gastronomico, e un lounge bar terrazza panoramica che affaccia sulla Val d’Orcia. In estate è attivo il DolceVita Pool Restaurant. In un contesto di rara bellezza, un soggiorno all’insegna del relax.