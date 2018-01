Castel Pietraio e il Capodanno Medievale

di Chiara Giacobelli

Monteriggioni – L’anno scorso Luxgallery è stato invitato a partecipare al Capodanno Medievale all’Antico Spedale del Bigallo organizzato da Medieval Italy; non si tratta, tuttavia, dell’unica festa dedicata all’affascinante periodo del Medioevo presente in Italia. Questa volta, infatti, siamo stati ospiti di un Capodanno altrettanto eccezionale presso la splendida location di Castel Pietraio, a pochi passi dal bel borgo di Monteriggioni.

La Toscana, si sa, è una delle regioni in cui è più sentita la tradizione delle rievocazioni storiche e degli eventi a tema, grazie anche ai meravigliosi contesti che può offrire. In questo caso, di certo non sarebbe stato lo stesso se la cornice in cui si è svolta la cena fosse stata diversa: Castel Pietraio, che sorge lungo la via Francigena, è infatti un vero e proprio castello risalente all’anno Mille (e successivi secoli per alcune zone) mantenutosi in perfette condizioni, oggi adibito a Residenza d’Epoca, oltre ad essere un’azienda biologica, agricola e vitivinicola di qualità. Ogni 31 dicembre il proprietario Mauro Neri Del Nero, barone che vive qui insieme alla sua famiglia, mette la dimora a disposizione di un’associazione culturale/artistica del territorio per animare la serata con danze, giochi, performance, duelli e gli immancabili spettacoli con il fuoco.

Il 2017 si è allora concluso con una strepitosa festa medievale, durante la quale la Compagnia del Drago Nero di Certaldo ha intrattenuto le dame e i cavalieri sotto la direzione artistica di Leandro Faraoni. A sancire l’alto livello dell’evento non soltanto la location d’eccezione e artisti professionisti, ma anche l’obbligo per tutti i partecipanti di indossare costumi medievali – volendo forniti dagli stessi organizzatori dell’evento – per rendere l’ultima notte dell’anno un vero e proprio tuffo nel passato, ricreando un’atmosfera suggestiva a lume di candela, tra lunghi abiti in velluto, perle, casacche e stivaloni.

Noi di Luxgallery abbiamo avuto l’immenso piacere di essere vestiti dalla Sartoria Teatrale Fiorentina, una delle più antiche e rinomate in Italia, dal 1860 affacciata sul Duomo e oggi di proprietà di Massimo Poli. Si tratta di una realtà di riferimento per l’intero mondo del teatro, delle rievocazioni e delle feste a tema, oltre agli eventi privati e ai balli legati a qualunque periodo storico, attualmente in via di trasferimento a Pisa per iniziare una nuova collaborazione con lo Stabile della città.

Tornando al Capodanno Medievale, il connubio tra il castello, il Drago Nero e l’associazione Tavola Rotonda ha dato vita a un cenone caratterizzato da tipici cibi dell’epoca, dagli antipasti ai primi, secondi e dolci, con vino prodotto in maniera del tutto sana e biologica nelle cantine del castello. Le due grandi sale affrescate si sono riempite di un’ottantina di persone provenienti da tutta Italia, le quali si sono divertite in attesa della mezzanotte scattando foto in costume d’epoca, tentando la fortuna ai tarocchi, assistendo alle performance degli artisti e infine, dopo il brindisi di inizio anno, aprendo le danze accompagnate dagli spettacoli di fuoco.

Terminata questa originale esperienza che si ripete ormai da tempo, Castel Pietraio è ora pronto per i prossimi mesi, essendo decisamente il luogo ideale per una fuga romantica a San Valentino o per un rilassante soggiorno tra i fiori e i vigneti a primavera.

Informazioni utili.

Castel Pietraio Wine & Resort

Strada di Strove 33

53035 Monteriggioni (SI)

Tel: 0577 300020

Web: www.castelpietraio.it

Mail: info@castelpietraio.it