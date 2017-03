Casey Affleck parla delle accuse di molestie sessuali dopo le polemiche post-Oscar

Il neo Oscar per Manchester by the sea, Casey Affleck, si è ritrovato ad uscire dall’ombra del fratello-divo Ben ma ha assaporato anche il lato oscuro della popolarità. Una storia mai chiarita risalente a qualche anno fa, in cui Casey è stato denunciato da due colleghe di set per molestie sessuali, è tornata alla ribalta al punto da scatenare pesanti polemiche per la sua vittoria agli Oscar.

La vicenda risale al 2010: Affleck stava dirigendo I’m still here e due donne che lavoravano al film hanno denunciato l’attore e regista asserendo di aver subito delle molestie a sfondo sessuale da parte sua. La vicenda, però, non si risolse con un’assoluzione né una condanna in quanto i legali delle due parti raggiunsero un accordo economico e la vicenda si chiuse con un cospicuo versamento da parte di Affleck.

Incalzato dalle polemiche Affleck ha dichiarato al Boston Globe: “Credo che qualsiasi tipo di maltrattamento, di chiunque, per qualsiasi motivo, sia inaccettabile e ripugnante. Tutti meritano di essere trattati con rispetto nei luoghi di lavoro e in qualsiasi altro luogo. Non c’è nulla che io possa fare al riguardo, oltre a vivere la mia vita nel modo in cui so che la vivo“.