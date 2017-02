Casey Affleck Oscar 2017 miglior attore protagonista: il fratellino di Ben diventa divo

Il miglior attore protagonista premiato agli Oscar 2017 è Casey Affleck, e se il cognome vi suona familiare non è un semplice caso. Si tratta del fratello minore del super divo hollywoodiano Ben Affleck. Il film di Kenneth Lonergan, Manchester by the sea Nelle scorse settimane Affleck ha vinto anche il Golden Globe e il premio BAFTA per il medesimo ruolo.

Considerato per anni il fratello schivo e ombroso di Ben, grande amico di Matt Damon, Casey si è preso la sua rivincita a 40 anni, battendo anche il patinatissimo Ryan Gosling. L’attore è anche regista e sceneggiatore ed era già stato candidato all’ambita statuetta nel 2008 come Miglior attore non protagonista per il western L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford. In quel caso l’onorificenza andò – meritatamente – ad Javier Bardem per la sua splendida interpretazione in Non è un paese per vecchi. Questa volta invece, dopo la magnifica prova di Affleck, si può asserire che si tratta di un giusto e doveroso riconoscimento.

Schivo e per nulla avvezzo a dare in pasto la sua privacy, al contrario del fratello Ben che ai tempi della relazione con Jennifer Lopez non si è mai tirato indietro, su Casey aleggia anche il fantasma legato a una storia di molestie sessuali verbali per le quali due colleghe di set l’hanno denunciato. Il processo non è proseguito in quanto si è raggiunto un accordo privato: per questo motivo è impossibile ora stabilire se si trattasse di una sgradevole diffamazione o se ci fosse del vero.