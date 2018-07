Selena Gomez, famosa e miliardaria a soli 26 anni. L’attrice e cantante americana, (ex) fidanzata (storica) della pop star canadese Justin Bieber, è seguitissima sui social ed è conosciuta in tutto il mondo per avere interpretato diversi ruoli in serie tv, film, album e tournée memorabili. Ha iniziato la sua carriera a soli sette anni e da allora non ha mai smesso di fare l’artista. Canta, balla, recita ed è amatissima sui social. In tutto questo tempo, com’era prevedibile, ha guadagnato una fortuna e il suo patrimonio è già notevole nonostante la sua giovane età.

La bella Selena di recente ha messo in vendita la sua villa sita nel quartiere Studio City di Los Angeles. Una dimora di lusso degna di una star di Hollywood dal valore di 2,799 milioni di euro. Questa l’esorbitante cifra che deve sborsare un acquirente per aggiudicarsi la ‘reggia’ della star. La dimora di Selena Gomez consta di quattro camere da letto, piscina, palestra e sala multimediale. L’artista americana la acquistò nel 2017; contrariamente ale dimore dei divi, tuttavia, quella scelta della 26enne è piuttosto ‘raccolta’, e non mastodontica come solitamente siamo abituati a vedere se si tratta di ville appartenenti ad attori e personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Non una villa dalle dimensioni esagerate, quindi, ma una proprietà sobria, anche nell’arredamento. Un solo piano con un’ampia zona living dotata di camino. La piscina è in pietra e assicura l’assoluta privacy perché un’alta siepe la protegge. Nei circa 12 mesi in cui ne è stata la proprietaria, Selena Gomez ha inoltre sfruttato la palestra e la sala da yoga. Nel giardino posteriore su cui affaccia la zona pranzo e c’è la piscina, è presente anche una Spa e una zona barbecue. Non solo, la bella e giovane attrice ha messo in vendita anche una sua seconda proprietà, si tratta di una villa in Texas il cui costo ammonta a 2,999 milioni di dollari. La prestigiosa tenuta si estende per 10mila metri quadrati a Fort Worth in Texas, e consta di 5 camere da letto, 6 bagni, uan piscina e addirittura un campo da golf! Pensate che la Gomez ha dovuto abbassare il prezzo visto che nessun acquirente si era fatto avanti quando la prima volta la mise in vendita, invano, nel 2016 e nel 2017.