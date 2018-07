Case di lusso, Shaquille O’Neal ha messo in vendita la sua incantevole villa in Florida. La leggenda del basket l’aveva comprata quando giocava con gli Orlando Magic.; mantenne la proprietà anche quando si era trasferito a Los Angeles per giocare con i Leakers e adesso ha deciso di liberarsene. Definirla casa è riduttivo, reggia è forse la parola più adatta. Ogni angolo della maestosa dimora dice della personalià del fuoriclasse della NBA,quattro anelli in carriera (3 con i Lakers e uno con i Miami Heat). A distanza di quasi 25 anni dalle sue gesta, O’Neal mette in vendita la sua villa al presso esorbitante di 28 milioni di dollari, circa 24 milioni di euro.

La acquistò a soli 20 anni, dopo avere firmato il cOntratto per gli Orlando Magic, per 4 milioni di dollari quest. La dimora del campione del basket consta di 12 stanze da letto e 15 bagni, alcune delle quali sono vere e proprie suite. All’interno della proprietà c’è anche un campo da basket di 557 mq, niente è lasciato al caso. Grandi camere, piscina, sala cinema. Tutti gli ambienti arredati con un gusto molto particolare, con chiari rimandi a Superman – il super eroe preferito del campione – in ogni dove.

Shaquille O’Neal, icona del basket mondiale, a sette anni dal suo ritiro dallo sport agonistico, è stato uno dei primi cinque giocatori di sempre, anche attore di Hollywood, cantante con varie hit nella classifica dei primi 100 singoli in America, oggi telecronista, famoso in tutto il mondo e personaggio eclettico. Un ‘Superman’, insomma! Ora la villa in Florida pagata col suo primo stipendio oltre 25 anni fa diventerà la dimora di chi sarà in grado di sborsare i 28 milioni di dollari richiesti …