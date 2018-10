Case di lusso, Robert Redford vende stratosferica villa in California: prezzo stellare (FOTO)

Robert Redford ha messo in vendita la sua meravigliosa villa, edificata in una tenuta di oltre 40mila mq, in California per la cifra esorbitante di 6,6 milioni di euro. La star di Hollywood aveva acquistato la proprietà nel 2004, stregato dall’architettura in stile europeo e dall’ambiente circostante. L’attore e regista 82enne, ha deciso di vendere quella che dalle immagini dà l’impressione di essere la dimora dei sogni, immersa nel verde e con ambienti caldi, accoglienti e molto luminosi, curatissima nel design e nei dettagli.

La super dimora ha una superficie di 485 mq e dispone di tre camere da letto, tre bagni, palestra, uno studio d’arte, una vasca idromassaggio, una piscina, un laboratorio e un frutteto, oltre ad altre stanze. Il divo e la moglie, la pittrice Sibylle Szaggars, secondo le indiscrezioni avrebbero messo la proprietà in vendita perché hanno deciso di trasferirsi a vivere nella zona della baia di San Francisco al fine di essere più vicini ai loro familiari.

Robert Redford oggi è impegnato nella promozione di quello che è il suo ultimo film, visto che l’attore ha deciso di appendere le scarpe al chiodo e dire addio alle scene. Vedremo l’attore due volte premio Oscar recitare in The Old Man & The Gun di David Lowery, questo il suo ultimo film in sala dal 20 dicembre con la Bim, pellicola che racconta una storia dalla apparente assurdità ma che invece narra una storia vera. Si tratta cioè delle vicende umane e criminali di Forrest Tucker (i cui panni sono appunto vestiti da Robert Redford), un uomo che ha trascorso la sua vita a delinquere, tra rapine in banca ed evasioni dal carcere. “Mai dire mai, però ho praticamente deciso che sarebbe stato il mio ultimo ruolo. L’unica mia condizione è che fosse un personaggio divertente. E Forrest è proprio così, un personaggio meraviglioso e complesso, pieno di vita e amante del rischio, ma anche deciso a divertirsi” ha dichiarato la star di Hollywood in merito al su ruolo nel film.