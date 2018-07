La moglie dell’ex Campione di Formula 1, ridotto in stato vegetativo dopo il terribile incidente sulle nevi di Meribel, avvenuto nel dicembre 2013, è divenuta proprietaria della villa di lusso a Maiorca, in Spagna.

Si tratta di una residenza di extra lusso dal valore di 30 milioni di euro appartenuta a Florentino Perez. Secondo quanto riportano alcuni quotidiani, Corinna avrebbe fatto questo importante acquisto per trascorrere le sue vacanze in compagnia dei figli e degli amici, pur mantenendo la sua residenza fissa nella proprietà di Gland, in Svizzera, dotata di tutti i macchinari necessari per le terapie di riabilitazione cui l’ex pilota viene sottoposto quotidianamente. La nuova proprietà della famiglia Schumacher si estende per 15mila metri quadrati e si affaccia sul mare, con una vista mozzafiato; la lussuosa dimora è circondata da tanto verde e due piscine. Perez la acquistò nel 2005, ma quando nel 2012 morì la moglie smise di frequentarla. Nel 2017 l’ha messa in vendita ed ora la magnifica dimora è stata acquistata dalla signora Schumacher.

In questo luogo paradisiaco immerso nel verde e con vista mare la moglie di Schumacher condividerà i suoi momenti di vacanza con i figli. Le condizioni di Michael Schumacher restano sempre critiche, nel frattempo la vita per la sua famiglia, che lotta dal 2013 contro questa trista realtà, va avanti. Il 7 volte campione del mondo ha subito una lesione cerebrale traumatica devastante, che per diverso tempo lo ridusse in stato di coma. La famiglia si è sempre mostrata molto vicina all’ex pilota e non ha mai perso le speranze di vederlo riprendersi; in tutti questi anni tante indiscrezioni sullo stato di salute dell’ex pilota, ma mai davvero conferme ufficiali sul suo stato. Dopo il risveglio dal coma, Schumacher è stato portato prima al centro di riabilitazione di Losanna e poi trasferito in una casa di Gland, sempre in Svizzera, dove una specializzata équipe medica monitora h24 le sue condizioni.