Case di lusso, Karl Lagerfeld in vendita la maestosa Villa Jako: prezzo da capogiro

E’ in vendita per l’esorbitante cifra di 10 milioni di euro la ‘Villa Jako’ di cui fu proprietario lo stilista tedesco Karl Lagerfeld tra il 1991 e il 1998. La lussuosa dimora si trova ad Amburgo nel quartiere Blankenese, con vista sul fiume Elba. E’ messa sul mercato da Engel & Völkers. Una reggia è situata nel quartiere Blankenese e gode di una posizione straordinaria. “La villa si estende su un’area collinare di circa 12mila metri quadrati. L’imponente facciata con colonne e il piano terra dell’edificio sono ispirati al design classico di una villa romana. Anche la simmetria e le dimensioni ampie della struttura riprendono chiaramente questo stile”, ha spiegato una nota del network specializzato in immobili di lusso.

Le caratteristiche della Villa Jako sono un continuo rimando alle architetture delle ville romane classiche, e si estende per 12mila metri quadrati. Sviluppata su due piani, ha le porte ad arco in vetro e la galleria con biblioteca al primo piano. Ognuna delle tre camere da letto è dotata di bagno e spogliatoio. La villa venne costruita negli anni ’20 per volontà dell’imprenditore Herrmann Witte, e poi acquistata dall’avvocato Alfred Schüler. Fu ribattezzata Villa Jako da Lagerfeld quando questi ne divenne proprietario e la fece restaurare da Renate Kant.

Una reggia immersa nel verde, il cui spazio abitativo interno si estende su un’area di 443 metri quadri in totale, disposti su due piani principali e uno interrato. Un atrio al centro dell’abitazione consta di una galleria al primo piano e porta a tre sale di ricevimento. Il soggiorno è grande 80 metri quadrati; la stanza ha i soffitti decorati con foglie dorate e alti circa sei metri, trasmette un senso di maestosità e monumentalità all’ambiente. La vista sul fiume è mozzafiato. La galleria al primo piano funge anche da biblioteca e porta a tre camere da letto. Ogni camera è unica ed esclusiva nel design, e la cosa degna di nota è che alcuni elementi di design interno della proprietà di Karl Lagerfeld sono stati conservati fino ad oggi.