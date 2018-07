Case di lusso, Elizabeth Taylor: in vendita la sontuosa dimora a Beverly Hills della ‘Divina’

Case di lusso: in vendita la sontuosa dimora di Beverly Hills della divina Elizabeth Taylor. Il prezzo? Stellare: 15,9 milioni di dollari (oltre 13,5 milioni di euro).

Elizabeth Taylor: è in vendita la sontuosa dimora a Beverly Hills della ‘Divina’ star del cinema deceduta nel 2011. Il futuro e danaroso nuovo inquilino avrà dunque l’onore di abitare nei luoghi che accolsero la grande attrice hollywoodiana Liz Taylor. La sua singolare bellezza e le sue doti recitative l’hanno resa una delle grandi dive del cinema americano, famosa in tutto il mondo. Conquistò l’Oscar per ben due volte, nel 1961 per Venere in visone e nel 1967 per Chi ha paura di Virginia Woolf?. Fu protagonista di pellicole che hanno fatto la storia del cinema come Un posto al sole (1951), Il gigante (1956) e Cleopatra (1963) .

Una era diva, che fece parlare di sé anche per la sua vita privata intensa, burrascosa e passionale, che la vide convolare a nozze ben 8 volte con 7 mariti diversi, eccezion fatta per Richard Burton, che sposò due volte. La Taylor amava il lusso e lo sfarzo, le case ed i gioielli costosi. Ed una delle sue principesche dimore ora sono in vendita. La villa di Beverly Hills è infatti da poco andata sul mercato immobiliare americano; lì l’attrice visse con il suo secondo marito, Michael Wilding. Costruita nel 1953, la ‘reggia’ della divina Liz funse da ritiro privato della coppia e dei loro figli, Michael Howard e Christopher, fino al 1957, anno del loro divorzio.

La proprietà si trova in un terreno privato di oltre 8 mila mq. La dimora è incorniciata da un enorme giardino con palme allineate e ha una vista panoramica sull’Oceano Pacifico. Internamente l’abitazione occupa una superficie complessiva di circa 720 mq. Consta di 7 camere da letto, 6 sale da bagno, un ampio salone dotato di porte finestre che si affacciano sul giardino, una spaziosa cucina con isola centrale, uno studio con camino e una grande piscina esterna.