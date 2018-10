Case di lusso, David e Victoria Beckham vendono maxi villa a Beverly Hills: cifra stellare

David e Victoria Beckham hanno appena concluso un vero affare immobiliare. La coppia ha infatti venduto ad una cifra a dir poco sellare la sua meravigliosa villa di Beverly Hills. I coniugi più fashion dello star system mondiale hanno incassato la bellezza di infatti 33 milioni di dollari per avere venduto una delle tante lussuose dimore di cui diventarono proprietari nel 2007, ai tempi in cui David giocava nei Los Angeles Galaxy, acquistata per 22 milioni di dollari.

Dopo il trasferimento della coppia in Inghilterra, la maxi villa venne utilizzata come abitazione per le vacanze estive; la dimora consta di sei camere da letto, nove bagni, una biblioteca e una magnifica piscina. Il tutto circondato del verde. Il nome del neo acquirente, nuovo proprietario di questa reggia, non è trapelato. Il padrone di casa dell’ex villa Beckham è ancora misterioso, e si apprende che è pronto a trasferirsi a Miami, dove l’ex asso del Manchester United sta per lanciare la sua nuova squadra di calcio. All’epoca dell’acquisto, David Beckham aveva firmato un contratto milionario con la squadra L.A. Galaxy; era il 2007 e una delle famiglie più famose del mondo approdava a Los Angeles con l’acquisto di una villa da 22 milioni di dollari. All’interno della proprietà ci sono anche una sala video e musica, un parco privato e un grosso cancello studiato per garantire la massima privacy. Un rifugio blindato e di lusso, insomma, in uno dei luoghi più belli del mondo.